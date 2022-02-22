The Mirror сообщила о возможности переноса финала Лиги Чемпионов UEFA из Петербурга. В оргкомитете это опровергли

Как сообщает The Mirror, в UEFA «возникли серьезные сомнения в том, что финал пройдет на «Газпром Арене», из-за украинского кризиса, который может привести к вторжению России в соседнюю страну». «Если это произойдет, у руководящего органа европейского футбола не будет иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и найти альтернативное место проведения. И «Уэмбли» [стадион в Лондоне] станет одним из возможных стадионов, которые могут стать альтернативой проведению финала, не в последнюю очередь, если игра окажется чисто английской», — отмечает газета.

Информацию о возможном переносе финала Лиги Чемпионов российская сторона опровергает. Как заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, «у оргкомитета и UEFA никаких обсуждений на эту тему не было и быть не может».

«Мы на различные комментарии британских СМИ внимания не обращаем. Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет — еще с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали [тогда финал Лиги Чемпионов прошел в Москве в Москве]. UEFA — крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и UEFA никаких обсуждений на эту тему не было и быть не может. Мы ведем подготовку к финалу в плановом режиме. Ждем приезда более 50 тысяч иностранных болельщиков», — приводит ТАСС слова Сорокина.