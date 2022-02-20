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Сборная России по хоккею проиграла финнам в финале Олимпиады. Это первое в истории золото для хоккеистов Финляндии

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Сборная России по хоккею уступила Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче олимпийского турнира в Пекине. Теперь в итоговом зачете Россия находится на девятом месте.

Счет в игре на восьмой минуте открыл нападающий российской сборной Михаил Григоренко. Финны сравняли на 24-й минуте после гола Вилле Покка. Еще одну шайбу на 42-й минуте забросил Ханнес Бьорнинен. Так, сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом в хоккее, а россияне завоевали серебро.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над Германией.

 Добавим, что по итогам Олимпиады россияне имеют шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей и оказались на девятом месте в в общекомандном зачете. Церемония закрытия состоится 20 февраля в 15:00 по московскому времени.

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