Сборная России по хоккею проиграла финнам в финале Олимпиады. Это первое в истории золото для хоккеистов Финляндии

Счет в игре на восьмой минуте открыл нападающий российской сборной Михаил Григоренко. Финны сравняли на 24-й минуте после гола Вилле Покка. Еще одну шайбу на 42-й минуте забросил Ханнес Бьорнинен. Так, сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом в хоккее, а россияне завоевали серебро.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финальном матче в 2018 году сборная России со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над Германией.

Добавим, что по итогам Олимпиады россияне имеют шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей и оказались на девятом месте в в общекомандном зачете. Церемония закрытия состоится 20 февраля в 15:00 по московскому времени.