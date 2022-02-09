Ограничение дня: на Олимпиаде в Пекине болельщикам запретили кричать

Спортсмены присутствовали на хоккейном матче, где играли Россия и Швейцария. Но поболеть за свою команду им не удалось из-за коронавирусных ограничений. На лицах были надеты маски, а на стадионе болельщикам запретили кричать.

«Якобы когда кричишь, ты разбрызгиваешь слюну, а в ней может быть ковид. Это очень смешно», — сообщила Бойкова.

Кстати, на том матче российская мужская сборная по хоккею обыграла Швейцарию. Стартовая игра группового этапа олимпийского турнира в Пекине завершилась со счетом 1:0.

На данный момент сборная России занимает восьмую позицию в общекомандном медальном зачете. За пять дней спортсмены получили две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.