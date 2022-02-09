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Ограничение дня: на Олимпиаде в Пекине болельщикам запретили кричать

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На Олимпийских играх в Пекине болельщикам запретили кричать. Об этом забавном ограничении рассказала в своем Instagram петербургская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским.

Спортсмены присутствовали на хоккейном матче, где играли Россия и Швейцария. Но поболеть за свою команду им не удалось из-за коронавирусных ограничений. На лицах были надеты маски, а на стадионе болельщикам запретили кричать.

«Якобы когда кричишь, ты разбрызгиваешь слюну, а в ней может быть ковид. Это очень смешно», — сообщила Бойкова.

Кстати, на том матче российская мужская сборная по хоккею обыграла Швейцарию. Стартовая игра группового этапа олимпийского турнира в Пекине завершилась со счетом 1:0.

На данный момент сборная России занимает восьмую позицию в общекомандном медальном зачете. За пять дней спортсмены получили две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград.

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