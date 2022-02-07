Российские прыгуны с трамплина впервые за 54 (!) года получили медаль на Олимпийских играх

Заслуженное второе место принесли Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Они по итогам четырех попыток набрали 890,3 балла. Первое место заняла команда из Словении. Бронзу забрали канадские спортсмены.

Сейчас российские атлеты в общекомандном зачете занимают второе место с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Первое место у шведов — у них три награды высшей пробы.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.