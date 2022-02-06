СМИ: фанаты 15 клубов РПЛ выступили против системы Fan ID

«Мы едины в своей позиции: мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID», — ранее заявили фанаты московского «Спартака». По их словам, бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона о паспортах болельщика.

Фанаты «Зенита» нововведения называют «непрозрачными, репрессивными и избыточными»: «Введенный в Закон о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволяет чиновникам при полном игнорировании конституционных прав гражданина, без рассмотрения его дела судом и без участия самого гражданина лишить его права посещать матчи, причем такой запрет фактически накладывается бессрочно».

Fan ID, так называемый паспорт болельщика, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. Впервые Fan ID был введен в России во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу-2018. Предполагается, что с 1 июня 2022 года, когда закон вступит в силу, оформить паспорт болельщика на портале «Госуслуги» должны будут все желающие попасть на стадион — включая туристов, журналистов, стюардов и даже спортсменов.