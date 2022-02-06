Лыжник Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 13 минут 16,5 секунды. На втором месте также оказался россиянин — Денис Спицов. Обладателем бронзы стал финн Ийво Нисканен. Еще два российских лыжника, Артем Мальцев и Алексей Червоткин, заняли девятое и 36-е место соответственно.

Сейчас сборная Россия собрала четыре награды: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Первую серебряную медаль завоевала лыжница Наталья Непряева. Также сборная России по биатлону расположилась на третьем месте в смешанной эстафете.

Олимпийские соревнования проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. В них участвуют более четырех тысяч спортсменов из 95 стран. За это время разыграют 109 комплектов наград в 15 спортивных дисциплинах. Последний соревновательный день и церемония закрытия назначены на 20 февраля.