Доля женщин-спортсменок на Олимпиаде в Пекине достигла 45%. Это новый рекорд зимних игр

Как сообщил вице-президент оргкомитета зимних Олимпийских игр Ян Шуань, всего в Пекин въехали 2 877 атлетов. Из них 45% являются женщинами — это рекордная цифра в истории зимних олимпиад. Такой процент, отметил Шуань, отражает достижение целей повестки КНР о повышении гендерного равенства в олимпийском движении.

Для проведения зимних Олимпийских игр в Пекине привлечены в общей сложности 19 тысяч волонтеров. Посетить игры смогут около 150 тысяч зрителей, проживающих за пределами так называемого «закрытого круга» — это территория вне той, где пребывают участники Олимпиады. В число зрителей войдут и иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, а также учащиеся начальных и средних школ.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.