Где кататься на лыжах? Вот лучшие (и малоизвестные!) трассы Петербурга и Ленобласти

Необязательно ехать в Куршевель или Межев, чтобы зарядиться энергией в этот непростой для нас, петербуржцев, длинный зимний период. Городу и Ленобласти тоже есть, чем приятно удивить! «Собака.ru» собрала подборку мест для катания на горных и беговых лыжах: от известных курортов европейского класса до немноголюдных трасс.
Елагин остров
Отправляйтесь на лыжах в живописный парк в черте города с видом на Елагиноостровский дворец, построенный архитектором Карлом Росси (ныне является музеем — Прим. ред.). Спортивный инвентарь с собой брать необязательно — здесь работает прокат возле кафе «Нота». На территории можно встретить не только ручных белок, но и птиц. Есть бесплатный мини-зоопарк в части «Роща». Среди его обитателей — ворон, куры, гуси, фазаны, камерунские козы, фазаны, северный олень и другие. Есть каток и аренда тюбинга и финских саней.
Где: м. «Крестовский остров», Елагин остров, 4.
Цена: прокат лыж — 200 рублей за час. Перекат оплачивается дополнительно.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Павловский парк
Это пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». На территории протекает река Славянка с крутыми берегами, образующими горки. Рядом с входом с Конюшенной улицы есть прокат лыж и финских саней. Есть музей — Павловский дворец, построенный архитектором Камероном в XVIII веке — где можно посмотреть одежду Романовых, посуду Императорского фарфорового завода и многое другое. Ехать лучше на электричке от железнодорожной станции «Купчино» или от Витебского вокзала, на личном автомобиле.
Где: г. Павловск, Садовая улица, д. 20.
Цена: в будние дни прокат лыж на 30 минут обойдется в 250 рублей, на час — 350 рублей, на два часа — 600 рублей; в выходные и праздничные дни: за 30 минут — 250 рублей, за час — 350 рублей. Дополнительное время оплачивается отдельно.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Юнтоловский заказник
Это самая большая природная территория в черте города. Многим петербуржцам она особенно полюбилась зимой: удобная трасса, которая подойдет для катания на беговых лыжах, и пейзаж. От станции метро «Комендантский проспект» сюда ходит 172-й автобус, а от «Старой Деревни» — 154-й.
Где: улица Планерная, 79.
Цена: бесплатно.
Сосновка
Это большая природная территория, сохранившаяся во время расширения города на север, где приятно будет ехать на беговых лыжах не только любителям, но и начинающим. В 100 метрах от пересечения Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло работает пункт проката лыж, спортивных финских саней, поэтому брать с собой спортивный инвентарь необязательно. На территории обитают ручные белки.
Где: м. «Площадь Мужества», «Политехническая».
Цена: лыжи для взрослых — 450 рублей за два часа, для детей и пенсионеров — 250 рублей за два часа, на целый день — 800 рублей. В стоимость входят лыжи, ботинки и палки.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Парголовская лыжня
Пятикилометровая трасса, расположенная в южной части Шуваловского парка, где практически нет сложных подъемов и спусков, поэтому она понравится как новичкам, так и профессионалам. С собой возьмите спортивный инвентарь, поскольку в ближайшем пункте проката нет беговых лыж. После катания отправьтесь на прогулку по территории: среди достопримечательностей найдете готическую церковь апостолов Петра и Павла, построенную в XIX веке, и склеп, который часто именуют могилой графа Адольфа Полье.
Где: м. «Парнас», «Проспект Просвещения», Выборгское шоссе, д. 369/5.
Цена: бесплатно.
Всесезонный курорт «Игора»
На всесезонном курорте есть склоны как для беговых лыж, так и для горных. Трассы рассчитаны на посетителей любого уровня подготовки и возраста. За дополнительную плату можно посетить групповые и индивидуальные занятия, где расскажут о стилях катания и объяснят, как уверенно чувствовать себя в спортивном снаряжении. На территории работают бары и рестораны, каток, боулинг, керлинг, баня, трасса для тюбинга.
Где: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Платформа 69-й километр.
Цена: стандартный горнолыжный комплект в будний день обойдется в 600 рублей за один час, в выходные и праздничные — в 800 рублей.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
Орлова роща
Каждый сезон профессионалы накатывают лыжню в парке «Зверинец» (в западной части территории лесопарка). Трасса подойдет как для профессионалов, так и для начинающих. Доехать сюда можно на электричке от Балтийского вокзала, доехав до станции «Татьянино»; на 431-м автобусе от станции метро «Московская» или на личном автомобиле. С собой рекомендуем взять спортивный инвентарь, но если его нет — обратитесь в пункт проката на перекрестке улиц Крупской и Рощинской. Найти о нем информацию можно здесь.
Где: Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1.
Цена: бесплатно.
Курорт «Красное озеро»
На курорте есть горнолыжные трассы для начинающих и профессионалов и склон для беговых лыж. На территории работают подъемники. Есть занятия для начинающих и могул-курсы — уроки по лыжному фристайлу — здесь обучат, как ехать по бугристой местности. Работают и другие развлечения: тюбинг, баня на дровах, сноубординг.
Где: Ленинградская область, Приозерский район, вблизи пос. Коробицыно.
Цена: взрослый горнолыжный комплект — от 700 рублей за час, комплект с беговыми лыжами — от 400 рублей за час.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
«Охта-парк»
В парке есть трассы для профессионалов и учебная. Уже второй зимний сезон на территории открывают скоростной спуск, имеющий сложный рельеф. Он оборудован тоннелями, которые в темное время суток освещаются разноцветными огнями, — можно как по ним построить маршрут, так и внутри них. Работают каток в окружении соснового леса, трасса для тюбинга, прокат финских саней и горячий бассейн.
Где: деревня Мистолово, улица Людмилы Кедриной.
Цена: аренда спортивного инвентаря для взрослых стоит 900 рублей за час в будний день, а в выходные — 1100 рублей.
Более подробную информацию можно узнать здесь.
База отдыха «Прибой» в Зеленогорске
В пригороде в лесном массиве открыта 17-километровая трасса с подъемами и спусками от 15 до 25 метров. Есть срезы, поэтому можно самостоятельно прокладывать маршруты разной протяженности: от 3 до 10 километров. На базе ежедневно работают пункт проката, раздевалки, гардероб. Ресторанов нет, но на территории стоит киоск, где продают горячие напитки и хлебобулочные изделия.
Где: Зеленогорск, проспект Ленина, 59.
Цена: прокат взрослого лыжного комплекта (палки, ботинки и лыжи) — от 350 рублей. Полный прейскурант можно посмотреть здесь.
Рекомендуем следить за актуальной информацией о трассе во ВКонтакте.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.