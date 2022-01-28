Где кататься на лыжах? Вот лучшие (и малоизвестные!) трассы Петербурга и Ленобласти

Это пейзажный парк в составе Государственного музея-заповедника «Павловск». На территории протекает река Славянка с крутыми берегами, образующими горки. Рядом с входом с Конюшенной улицы есть прокат лыж и финских саней. Есть музей — Павловский дворец, построенный архитектором Камероном в XVIII веке — где можно посмотреть одежду Романовых, посуду Императорского фарфорового завода и многое другое. Ехать лучше на электричке от железнодорожной станции «Купчино» или от Витебского вокзала, на личном автомобиле.

Где: г. Павловск, Садовая улица, д. 20.

Цена: в будние дни прокат лыж на 30 минут обойдется в 250 рублей, на час — 350 рублей, на два часа — 600 рублей; в выходные и праздничные дни: за 30 минут — 250 рублей, за час — 350 рублей. Дополнительное время оплачивается отдельно.

Более подробную информацию можно узнать здесь.