Лучшие снежные горки для катания на «ватрушках» в Петербурге и Ленобласти

Сейчас самое время для чая с ватрушками (нет, это не выпечка, о которой вы подумали!). Пока погодные условия позволяют, одевайтесь потеплее и отправляйтесь на надувных санях покорять снежные вершины. «Собака.ru» собрала подборку платных и бесплатных склонов, где можно покататься на тюбинге.
Никольские ряды
В общественном пространстве в черте города можно прокатиться на ватрушках с 12-метровой зимней горки, где одновременно работают четыре спуска. Аттракцион оснащен специальным искусственным покрытием, поэтому он не зависит от походных условий. К катанию допускаются посетители выше 110 сантиметров.
Где: м. «Спасская», Садовая улица, 62.
Цена: в будние дни одно катание обойдется в 150 рублей, в выходные и праздничные дни — 200 рублей. Выгоднее брать безлимитный абонемент: его цена начинается от 500 рублей. В стоимость входит сам спуск и прокат ватрушки.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
«Охта-парк»
В деревне Мистолово можно не только покататься на коньках в окружении соснового леса, но и съехать на тюбинге по крутым склонам. В этом сезоне работают пять горок, украшенных праздничной подсветкой. Их протяженность составляет 230 метров. Удобно, что подниматься в гору пешком до точки старта не нужно — есть закрытый ленточный подъемник. Сами дорожки находятся буквально в трех минутах от входа. Недалеко от трассы есть фудтраки, где можно взять супы, выпечку и выпить согревающие напитки.
Где: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово.
Цена: в будний день один подъем обойдется в 250 рублей, в выходные и праздничные дни — 300 рублей. В стоимость включены подъем к точке страта и ватрушка.
Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
Удельный парк
Среди лесного массива есть крутая горка на переходе из Верхнего парка в Нижний, где ежегодно катаются как взрослые, так и дети. Правда, прежде чем отправиться сюда, учтите, что потребуется собственный спортивный инвентарь. Единственный минус — спуск не пригоден для катания во время оттепелей. Но зато место понравится не только любителям активного отдыха, но и бердвотчерам — здесь часто проводят орнитологические экскурсии (сюда стоит отправиться хотя бы по этой причине). А еще в парке можно встретить белок.
Где: м. «Удельная», Фермское шоссе, 21.
Цена: бесплатно.
Всесезонный курорт «Игора»
На склоне за Ледовым дворцом работает 120-метровая горка для катания на ватрушках. Она подойдет как для взрослых, так и для детей. К точке спуска можно подняться на специальном безопорном подъемнике. Если вдруг тюбинг надоест, на всесезонном курорте есть множество других развлечений: лыжи, сноуборды и коньки, керлинг и боулинг.
Где: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, поселок Платформа 69-й километр (помещение 44).
Цена: в будние дни один час — 400 рублей, а четыре часа — 1000 рублей. В выходные и праздничные один час — 500 рублей, а 4 часа — 1 280 рублей. В стоимость входит подъем и прокат ватрушек.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Горнолыжный комплекс «Пухтолова гора»
На курорте работают 170-метровые освещенные трассы с подъемником. Здесь можно кататься целый день как на арендованной ватрушке, так и на своей, но при условии — она должна иметь прорезиненное кольцо и диаметр, соответствующим правилам (их можно уточнить у сотрудников организации). На территории есть каток, склоны для сноубординга и спуска на лыжах.
Где: Зеленогорск, горнолыжный комплекс Пухтолова гора.
Цена: прокат ватрушек обойдется в будние дни — 200 рублей за час, в выходные — 250 рублей за час. Дополнительно необходимо оставить залог и оплатить подъемник: в будние дни — 60 рублей за раз, в выходные и праздничные — 90 рублей.
Подробную информацию можно узнать здесь.
Горнолыжный комплекс «Туутари-парк»
Вблизи города в центре активного отдыха есть большие трассы для детей старше 7 лет и взрослых. Удобно, что сюда можно приехать со своим тюбингом и кататься целый день. Но если своего инвентаря нет — для всех желающих работает прокат. Единственным минусом станет отсутствие подъемника, но во время всплеска эндорфинов можно и об этом позабыть (как и о замерших руках, и мокрой одежде). Дополнительно на территории открыты спуски для катания на лыжах и сноуборде, каток.
Где: Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Виллози, 8.
Цена: вход в зону катания и аренда ватрушки — 1000 рублей, со своей ватрушкой — 800 рублей, вход без ватрушки — 200 рублей.
Дополнительную информацию можно найти здесь.
Дудергофские высоты
Если давно искали живописную локацию — вот она — заповедник в Красном селе, где можно не только активно провести время, но и увидеть белок и других мелких животных. В распоряжении любителей зимних видов спорта есть три горы: Ореховая, Киргхоф и Воронья. Конечно, проката инвентаря здесь нет, но разве для такого места это минус? В поход захватите обязательно с собой напиток термос и еду, потому что — настоящее преступление — не устроить здесь пикник (пусть даже зимний).
Где: Красное Село, Нагорный парк.
Цена: бесплатно.
Шуваловский парк
Шуваловский парк уже давно стал излюбленным местом для сноутюбинга у петербуржцев, поскольку рельеф у территории неравномерный — много холмов, с которых и катаются любители активного отдыха. Взять инвентарь в прокат здесь не получится. Обязательно захватите с собой не только ватрушку, но и согревающий напиток в термосе, и перекус. После катания рекомендуем прогуляться по территории и посмотреть на готическую церковь апостолов Петра и Павла, построенную в XIX веке знаменитым зодчим Александром Брюлловым.
Где: железнодорожная станция «Парголово» или м. «Озерки».
Цена: бесплатно.
Горнолыжный курорт «Красное озеро»
Здесь есть только одна 85-метровая трасса для катания взрослых и детей. Но, чтобы добраться до точки старта, придется попотеть — подъемника нет. И со своими ватрушками на склон не пустят. Еще на территории работают каток, экстремальная и для начинающих трассы, а еще стадион лыжной акробатики — единственный в Северо-Западном регионе.
Где: Ленинградская область, Приозерский район, вблизи поселка Коробицыно.
Цена: один час катания на малой ватрушке обойдется в 250 рублей, на средней — в 300 рублей, на большой — в 400 рублей. Каждый дополнительный час — 50 рублей. Необходимо оставить залог от 1500 до 2500 рублей в зависимости от размера инвентаря.
Дополнительную информацию можно узнать здесь.
Александрино
Один из старейших живописных уголков Петербурга, названный в честь графа Шереметьева, стал негласным центром активного отдыха, где горожане не только играют в снежки, но и катаются на ватрушках. Пункта проката здесь нет, но зато место немноголюдное. После активного отдыха рекомендуем прогуляться по территории и посмотреть доминанту парка, усадьбу в стиле классицизма— Чернышеву дачу.
Где: м. «Проспект Ветеранов», проспект Стачек, д. 22 6 (адрес усадьбы).
Цена: бесплатно.
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