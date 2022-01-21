Лучшие снежные горки для катания на «ватрушках» в Петербурге и Ленобласти

В общественном пространстве в черте города можно прокатиться на ватрушках с 12-метровой зимней горки, где одновременно работают четыре спуска. Аттракцион оснащен специальным искусственным покрытием, поэтому он не зависит от походных условий. К катанию допускаются посетители выше 110 сантиметров.

Где: м. «Спасская», Садовая улица, 62.

Цена: в будние дни одно катание обойдется в 150 рублей, в выходные и праздничные дни — 200 рублей. Выгоднее брать безлимитный абонемент: его цена начинается от 500 рублей. В стоимость входит сам спуск и прокат ватрушки.

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