«Самое сложное сейчас — делать прогнозы. Пытаемся заложить хотя бы 15–20% повышения прибыли в 2022 году, но все будет зависеть от уровня вакцинации и решения властей, а также, несомненно, от благосостояния наших клиентов», — приводит «Деловой Петербург» слова представителей Ассоциации операторов фитнес-индустрии. По их подсчетам, за 2020-2021 годы издержки клубов по всей стране выросли на 20-25%.

Представители индустрии говорят о смещении интереса россиян в сторону средних многофункциональных клубов, студийному формату и персональным тренировкам. В ближайшем будущем также может усилиться тренд на поглощение несетевых клубов и переход клиентов в сегмент «эконом».

Как отмечает представитель ассоциации в Петербурге Наталья Борулько, сейчас «тяжело всем — и локальным, и федеральным игрокам». Введение QR–кодов в ноябре 2021–го сократило количество клиентов в сезон наибольших продаж, который затем перешел в новогодние каникулы.

В Петербурге за минувший год не случилось ни одного открытия новых крупных фитнес-клубов. На конец 2021 года и начало 2022-го в Петербурге был запланировал запуск семи средних клубов и нескольких небольших студий. Некоторые и вовсе были вынуждены закрыть свои точки, не справившись с трудностями. Всего за минувший год, по словам Борулько, город потерял около 5% фитнес-клубов.