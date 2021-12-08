Развлечения Спорт News Спорт 8 декабря, 2021 «Зенит» сыграл вничью с действующим победителем Лиги чемпионов командой «Челси» Поделиться Подписаться Подписаться: Telegram Instagram Яндекс Дзен Facebook Вконтакте Одноклассники E-mail рассылка Sobaka.ru Viber Twitter Google Новости Яндекс Мессенджер RSS Поделиться: Facebook ВКонтакте Telegram Twitter Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Петербургская команда «Зенит» сыграла вничью с лондонским «Челси». Матч завершился со счетом 3:3. felipequeiroz / Shutterstock.com Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Валерия Дьячкова, 8 декабря, 2021 Комментарии Комментарии (0) Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий. Наши проекты
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