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«Зенит» сыграл вничью с действующим победителем Лиги чемпионов командой «Челси»

Петербургская команда «Зенит» сыграла вничью с лондонским «Челси». Матч завершился со счетом 3:3.

felipequeiroz / Shutterstock.com
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