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Более 200 лыжников в костюмах Санта-Клаусов скатились с горы в поддержку благотворительной акции

В США на горнолыжном курорте Sunday River в штате Мэн более 230 лыжников и сноубордистов устроили благотворительный заезд. Стоит отметить, что все они были в костюмах Санта-Клаусов, пишет AP News.

Чтобы поучаствовать в заезде, каждый спортсмен должен был внести минимум 20 долларов в местный фонд Sunday River Community Fund, который занимается расширением возможности получения образования. Организаторам удалось объединить членов горнолыжного сообщества и собрать более 4600 долларов после заезда.

Такую акцию устраивают каждый год на протяжении нескольких лет. За все время проведения мероприятие назвали «Санта-воскресенье», вероятно, из-за названия самого горнолыжного курорта. Однако в 2020 году организаторы делали перерыв из-за пандемии. Но в этом году традицию возобновили.

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