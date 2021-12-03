Мимимишное видео дня: футболисты «Зенита» вышли на поле с щенками на руках в поддержку благотворительного проекта

Футболисты «Зенита» 3 декабря вышли на матч 17-го тура чемпионата РПЛ против «Ростова» с щенками из приютов. Таким образом спортсмены поддержали благотворительную акцию «Собакам лучше дома!».
🐶💙😍 #СобакамЛучшеДома pic.twitter.com/5QA9OeLC6D— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021
Как рассказали в пресс-службе клуба, проект запустили, чтобы обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными. За несколько минут до игры объявляли стартовый состав команды вместе со специальными видеопредставлениями подопечных приютов для бездомных собак.
На стадионе напротив сектора В-109 установили площадку, в которой болельщики могли оставить заявку для того, чтобы забрать животное из приюта. В проекте приняли участие приюты «Ржевка», «Друг», «Всеволожский пес», «ХелпДог СПб. Помощь питбулям и стаффам» и «Хаски Хэлп», а партнером стала Российская кинологическая федерация. Все подробности об акции можно узнать на портале «Собакам лучше дома!».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.