Мимимишное видео дня: футболисты «Зенита» вышли на поле с щенками на руках в поддержку благотворительного проекта

Как рассказали в пресс-службе клуба, проект запустили, чтобы обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными. За несколько минут до игры объявляли стартовый состав команды вместе со специальными видеопредставлениями подопечных приютов для бездомных собак.

На стадионе напротив сектора В-109 установили площадку, в которой болельщики могли оставить заявку для того, чтобы забрать животное из приюта. В проекте приняли участие приюты «Ржевка», «Друг», «Всеволожский пес», «ХелпДог СПб. Помощь питбулям и стаффам» и «Хаски Хэлп», а партнером стала Российская кинологическая федерация. Все подробности об акции можно узнать на портале «Собакам лучше дома!».