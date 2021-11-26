18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Скончался легендарный футбольный тренер Герман Зонин. Ему было 95 лет

Сегодня, 26 ноября, скончался заслуженный тренер СССР по футболу Герман Зонин. Ему было 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Российский футбольный союз

В качестве игрока Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» в качестве защитника и полузащитника.

За свою обширную карьеру он успел поработать тренером в ленинградском «Зените», ростовском СКА, тбилисском «Динамо», воронежском «Труде», луганской «Заре». Последняя команда под его тренерским руководством смогла выиграть чемпионат СССР по футболу — это был первый случай, когда турнир выиграла команда не из столицы союзной республики.

В 1972 году провел три матча в качестве главного тренера сборной СССР на турнире в Бразилии. Также Зонин был одним из тренеров СССР на Олимпиаде в Мюнхене. Там команде удалось завоевать бронзовые награды.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: