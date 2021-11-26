Скончался легендарный футбольный тренер Герман Зонин. Ему было 95 лет

В качестве игрока Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы» в качестве защитника и полузащитника.

За свою обширную карьеру он успел поработать тренером в ленинградском «Зените», ростовском СКА, тбилисском «Динамо», воронежском «Труде», луганской «Заре». Последняя команда под его тренерским руководством смогла выиграть чемпионат СССР по футболу — это был первый случай, когда турнир выиграла команда не из столицы союзной республики.

В 1972 году провел три матча в качестве главного тренера сборной СССР на турнире в Бразилии. Также Зонин был одним из тренеров СССР на Олимпиаде в Мюнхене. Там команде удалось завоевать бронзовые награды.