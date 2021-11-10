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В Русской деревне «Шуваловка» откроется каток

Каток под открытым небом откроется в Русской деревне «Шуваловка» 12 ноября. Все гости в этот день смогут бесплатно выйти на лед, назвав промокод «Все на каток!» или показав репост этой новости.

Рядом с катком будет оборудован пункт проката коньков, а инструкторы и пингвины-помощники вместе со специальными тренажерами помогут даже неопытным конькобежцам освоить новый вид зимнего отдыха.

После каждого сеанса катания (он составит 1 час) на льду будет проводиться противовирусная профилактика. Из-за ковидных ограничений на лед одновременно смогут выйти не больше 40 человек.

Организаторы обещают световую иллюминацию, вдохновляющие саундтреки и хорошее настроение, которое не сможет испортить даже самый большой «плюс» -- ледовое покрытие, по словам авторов катка, выдерживает температуры до +10 градусов Цельсия. Каток будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

Фото: Shutterstock

Русская деревня «Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе, 111

(900) 659 30 29

shuvalovka.ru

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