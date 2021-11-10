В Русской деревне «Шуваловка» откроется каток

Каток под открытым небом откроется в Русской деревне «Шуваловка» 12 ноября. Все гости в этот день смогут бесплатно выйти на лед, назвав промокод «Все на каток!» или показав репост этой новости.

Рядом с катком будет оборудован пункт проката коньков, а инструкторы и пингвины-помощники вместе со специальными тренажерами помогут даже неопытным конькобежцам освоить новый вид зимнего отдыха.

После каждого сеанса катания (он составит 1 час) на льду будет проводиться противовирусная профилактика. Из-за ковидных ограничений на лед одновременно смогут выйти не больше 40 человек.