Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, побив рекорд Евгении Канаевой

По итогам четырех упражнений она получила 108,400 балла. Таким образом, 23-летняя спортсменка стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, побив рекорд Евгении Канаевой, а также четырехкратной чемпионкой в индивидуальном многоборье — первой в истории.

Второе место заняла гимнастка из Беларуси Алина Горносько (105,300 балла), а на третьем оказалась Арина Аверина (103.200 балла).

На этом чемпионате мира Аверина получила еще четыре золота — в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире. Она побеждала в чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов, стала серебряным призером Олимпиады в Токио, в ее активе также десять золотых наград чемпионатов Европы.