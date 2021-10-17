18+
  • Развлечения
  • Спорт
Спорт

Российская команда выиграла крупнейший турнир по Dota 2. Это первая победа представителей СНГ за 10 лет!

Российская команда Team Spirit выиграла крупнейший мировой киберспортивный турнир по Dota 2 The International 10. Об этом сообщает в воскресенье вечером Tjournal.  

hkhtt hj / Shutterstock

Россияне Team Spirit перед началом соревнований не относились к числу фаворитов, пишет Championat.com. Тем не менее им удалось пройти в финал, став первой командой из СНГ, которой это удалось за 8 лет.  

В финале турнира россиянам противостояла китайская команда PSG.LGD. Team Spirit удалось одолеть ее со счетом 3:2 и стать первыми за 10 лет представителями СНГ, победившими в турнире. В последний раз это удалось Natus Vincere в 2011 году. 

В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев: Ярослав Найденов, Александр Хертек, Магомед Халилов, Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков. Они разделят приз в 18 млн долларов. 

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских компьютерных игр в мире. Турниры The International проводятся компанией-разработчиком игры Valve с 2011 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: