Российская команда выиграла крупнейший турнир по Dota 2. Это первая победа представителей СНГ за 10 лет!

Россияне Team Spirit перед началом соревнований не относились к числу фаворитов, пишет Championat.com. Тем не менее им удалось пройти в финал, став первой командой из СНГ, которой это удалось за 8 лет.

В финале турнира россиянам противостояла китайская команда PSG.LGD. Team Spirit удалось одолеть ее со счетом 3:2 и стать первыми за 10 лет представителями СНГ, победившими в турнире. В последний раз это удалось Natus Vincere в 2011 году.

В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев: Ярослав Найденов, Александр Хертек, Магомед Халилов, Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков. Они разделят приз в 18 млн долларов.

Dota 2 — одна из самых популярных многопользовательских компьютерных игр в мире. Турниры The International проводятся компанией-разработчиком игры Valve с 2011 года.