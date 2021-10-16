Съемка проходила в залах античного искусства музея, фотографии сделал Юрий Молодковец. Проект «Твое тело не из мрамора ― позаботься о себе вовремя». приурочили к Международному месяцу информирования о раке молочной железы и относится к традиционному октябрьскому социальному мероприятию футбольного клуба «Зенит» и Фонда медицинских решений «Не напрасно».

Авторы проекта отмечают, что рак молочной железы относится к самым распространенным заболеванием, а также становится причиной смертности женщин от онкологии, поэтому важно своевременно диагностироваться и лечиться.

«Мы сделали акцент на важности здорового образа жизни, женской красоте и необходимости для каждой женщины проявлять заботу по отношению к себе. Соседство в кадре игроков женской команды «Зенит» и античных скульптур позволяет подчеркнуть мысль о том, что любое женское тело нуждается в бережном отношении и заботе», ― рассказала Жанна Дембо, директор по коммуникациям ФК «Зенит».