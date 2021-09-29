«Зенит» разгромил шведский "Мальме" со счетом 4:0. Это первая победа клуба в Лиге чемпионов с 2019 года

Победу российскому клубу принесли голы Клаудиньо Родригеса на девятой минуте, Далера Кузяева на 49, Алексея Сутормина на 80 и Вендела в дополнительное время. Отмечается, что шведская команда почти тайм выступали на поле в составе из десяти человек. На 53 минуте с площадки удалили Анела Ахмедходжича.

Следующий матч Лиги чемпионов петербургский футбольный клуб сыграет против «Ювентуса» 20 октября на домашнем поле.