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«Зенит» разгромил шведский "Мальме" со счетом 4:0. Это первая победа клуба в Лиге чемпионов с 2019 года

«Зенит» разгромил шведский «Мальме» в своем втором матче группового этапа Лиги чемпионов – 4:0. Петербургская команда не выигрывал матчей в ЛЧ с ноября 2019 года.

Победу российскому клубу принесли голы Клаудиньо Родригеса на девятой минуте, Далера Кузяева на 49, Алексея Сутормина на 80 и Вендела в дополнительное время. Отмечается, что шведская команда почти тайм выступали на поле в составе из десяти человек. На 53 минуте с площадки удалили Анела Ахмедходжича.

Следующий матч Лиги чемпионов петербургский футбольный клуб сыграет против «Ювентуса» 20 октября на домашнем поле.

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