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Списано с Малевича: в Петербурге представили логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года

В Петербурге прошла презентация логотип чемпионата мира по хоккею. Соревнования пройдут в России в 2023 году, пишет ТАСС.

Обновленная эмблема выполнена в стилистике супрематизма, а основной референс был взят с картины художника Казимира Малевича «Спортсмены». Автор работал в направлении абстрактного искусства в ХХ веке. По задумке, за основу взяли картину Малевича, потому что художник родился в Петербурге и его знают во всем мире.

В презентации логотипа приняли участие президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года планируют провести в Петербурге. К турниру в городе строят новую ледовую арену на месте СКК «Петербургский». Это строение станет одной из крупнейших в мире. Порядка 21,5 тыс. зрителей смогут попасть на арену. Строительство планируют завершить к маю 2023 года.

Ранее нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам Чемпионата мира по футболу 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что «пока не набрал оптимальную форму».

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