Объявление о продаже платка, которым Месси вытирал слезы на пресс-конференции, появилось накануне на сайте Mercado Libre. Начальная стоимость лота — 1 миллион долларов. Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал спортсмена, который позволит в будущем его клонировать.

Однако фанаты не готовы выложить такую круглую сумму и просят скидку в размере 1 тысячи долларов — так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из «Пари Сен-Жермен» — французского футбольного клуба, в который перешел Месси.