8 августа «Барселона» прощалась с Лионелем Месси. Нападающий покинул футбольный клуб после 21 года членства и не смог сдержать слез, расплакавшись на пресс-конференции. Теперь платок со слезами выставили на продажу и просят за него 1 миллион долларов.
Объявление о продаже платка, которым Месси вытирал слезы на пресс-конференции, появилось накануне на сайте Mercado Libre. Начальная стоимость лота — 1 миллион долларов. Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал спортсмена, который позволит в будущем его клонировать.
Однако фанаты не готовы выложить такую круглую сумму и просят скидку в размере 1 тысячи долларов — так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из «Пари Сен-Жермен» — французского футбольного клуба, в который перешел Месси.
Аргентинец Лионель Месси в возрасте 13 лет переехал в Испанию, чтобы присоединиться к молодежной команде «Барселоны». В 2004 году, когда ему было 17, дебютировал за основной состав клуба и с тех пор неизменно выступал за него. В сезоне 2008/09 Месси выиграл свой первый «Золотой мяч» — ежегодную футбольную награду, присуждаемую лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Он становился обладателем мяча в течение следующих трех лет и стал первым игроком, получившим эту награду четыре раза подряд.
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Christian Bertrand / Shutterstock.com
Месси признан лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Признается одним из лучших футболистов всех времен. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». Вместе с «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В августе 2021 года контракт с нападающим и капитаном был расторгнут из-за финансовых правил Ла Лиги — после в совокупности 21 года в «Барселоне», 17 из которых проведены в основном составе.
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