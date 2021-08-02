Британец Том Дейли не только олимпийский чемпион (в этом году в Токио он взял золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки), но и увлеченный вязальщик. Он вяжет как спицами, так и крючком: свитера для людей и собак, шапки и пледы для детей, диваны для котов, мягкие игрушки... Связал даже мешочек для собственной олимпийской медали! В преддверии наступления осени берем на заметку и вдохновляемся фотографиями хэндмейд-вещей из его Instagram.