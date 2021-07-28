«Плакать хочу. Я очень люблю котиков»: олимпийскому чемпиону Евгению Рылову запретили выйти на награждение в маске с котом 😿

Самый грустный рассказ, способный растрогать любого. Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову, принесшему России первое золото в плавании за 25 лет, запретили выйти на награждение в маске с котом. Он очень любит котиков, только вот организаторы Игр его влечение не разделяют.
Маску с котом удалось надеть на финальный заплыв, а вот на церемонию награждения не получилось — организаторы Рылову запретили. «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали «извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — поделился чемпион. На чем основано такое решение организаторов — неизвестно, так как в официальных правила Игры в Токио дизайн масок не регламентирован.
Портал sports.ru указывает на несправедливость: американским пловцам не запрещают их оригинальные маски в стиле суперзлодея из вселенной «Бэтмена».
Ту самую маску с котом Евгению Рылову подарила девушка. «У нее даже спрашивали: «Ты сама попросила, чтобы он ее надевал на соревнования?». Но нет, я сам захотел, просто котиков очень люблю», — поделился спортсмен. И кстати, дома у него живет сразу три котика!
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