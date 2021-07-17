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Для олимпийцев в Токио подготовили картонные койки. Спортсмены называют их «антисекс-кроватями»

В комнатах спортсменов на Олимпийских играх в Токио установят картонные кровати, которые способны выдержать до 200 килограмм и ломаются от резких движений. Международный олимпийский комитет (МОК) предпринял такие меры, чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

В олимпийской деревне подготовят порядка 18 000 спальных мест. По словам менеджера олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы, такие койки могут выдержать вес только одного человека. Также на них не рекомендуется прыгать и «праздновать». Спортсмены назвали их их «антисекс-кроватями».

Кровати сделаны из дерева и перерабатываемого картона. Олимпийский факел создан из переработанного алюминия, постаменты — из пластиковых отходов, а электричество дадут возобновляемые источники.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2021 года.

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