Игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун были признаны лучшими нападающими футболистами прошедшего сезона

Представлен список 33 лучших футболистов прошедшего сезона в России. Лучшими нападающими были признаны игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун.
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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В число 11 лучших игроков по позициям вошли нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун (оба – «Зенит»), защитники Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), вратарь Юрий Дюпин («Рубин»), полузащитники Денис Макаров и Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).
⚡️ Исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов сезона 2020/2021. pic.twitter.com/ZEW9f8FytP— РФС (@rfsruofficial) July 15, 2021
Полный список 33 лучших футболистов:
- вратари – Юрий Дюпин («Рубин»), Илья Лантратов («Химки»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);
- правые защитники – Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»);
- правые центральные защитники – Ведран Чорлука («Локомотив»), Деян Ловрен («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»);
- левые центральные защитники – Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Пабло Кастро («Локомотив»);
- левые защитники – Дуглас Сантос («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Лукас Айртон («Спартак»);
- правые полузащитники – Денис Макаров («Рубин»), Малком («Зенит»), Вандерсон («Краснодар»);
- правые центральные полузащитники – Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос и Вендел (оба – «Зенит»);
- левые центральные полузащитники – Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»);
- левые полузащитники – Хвича Кварацхелия («Рубин»), Даниил Лесовой («Динамо»), Чидера Эджуке (ЦСКА);
- правые нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Джордже Деспотович («Рубин»), Александр Соболев («Спартак»);
- левые нападающие – Сердар Азмун («Зенит»), Джордан Ларссон («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
Как сообщает ТАСС, «Зенит» в списке 33 лучших игроков прошлого сезона представлен 10 футболистами.
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