Игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун были признаны лучшими нападающими футболистами прошедшего сезона

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших игроков сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В число 11 лучших игроков по позициям вошли нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун (оба – «Зенит»), защитники Ярослав Ракицкий и Дуглас Сантос (оба – «Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА), Ведран Чорлука («Локомотив»), вратарь Юрий Дюпин («Рубин»), полузащитники Денис Макаров и Хвича Кварацхелия (оба – «Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).