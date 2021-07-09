Мячи из арт-инсталляции Покраса Лампаса появятся на улицах в 11 европейских городах

Художник

«Наш проект демонстрирует мультидисциплинарность современного художника — начиная с публичной арт-инсталляции, основанной на расписанных вручную составных объектах, проект трансформируется в технологичный цифровой токен, параллельно рассказывая зрителю о работе через контент в соцсетях. И снова возвращается на улицы уже в виде составных артефактов — самих мячей, с которых всё начиналось. При этом возможность внезапно стать обладателями частички арт-объекта и самостоятельно принять решение о том, что с ним делать, превращает зрителя в полноценного актора проекта и еще сильнее связывает цифровую реальность с материальным фундаментом работы».