Мячи из арт-инсталляции Покраса Лампаса появятся на улицах в 11 европейских городах

Накануне финала УЕФА ЕВРО 2020, в ночь с 10 на 11 июля, фрагменты инсталляции, ставшей прототипом первого в мире NFT-трофея, появятся на улицах городов-хозяев Чемпионата.
На стенде ПАО «Газпром», официального партнера Чемпионата Европы, 27 июня уже разобрали прототип награды, созданный из 432 мячей, и теперь их распространят в городах проведения футбольных матчей: Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. Мячи будут спрятаны возле достопримечательностей, популярных мест отдыха и спортивных объектов.
Покрас Лампас
Художник
«Наш проект демонстрирует мультидисциплинарность современного художника — начиная с публичной арт-инсталляции, основанной на расписанных вручную составных объектах, проект трансформируется в технологичный цифровой токен, параллельно рассказывая зрителю о работе через контент в соцсетях. И снова возвращается на улицы уже в виде составных артефактов — самих мячей, с которых всё начиналось. При этом возможность внезапно стать обладателями частички арт-объекта и самостоятельно принять решение о том, что с ним делать, превращает зрителя в полноценного актора проекта и еще сильнее связывает цифровую реальность с материальным фундаментом работы».
Подсказки, где найти мячи в европейских городах, появятся на страницах ПАО «Газпром» и Покраса Лампаса в социальных сетях.
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