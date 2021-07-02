Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти на последнем петербургском матче Евро-2020

Основное время завершилось со счетом 1:1, счет открыла сборная Испании, позже швейцарцы сравняли. По истечении основного времени был назначен овертайм, однако и по его итогам счет не изменился. Была назначена серия пенальти. Первое пенальти в ворота Швейцарии не попало, встретившись со штангой, второй мяч Зоммер отбил, третий не смог — он устремился в угол. Четвертый также был пропущен, дав сборной Испании билет в полуфинал.

Испанский болельщик Мануэль Касерес-Артесеро, также известный как Маноло-барабанщик, тоже приехал в Петербург, чтобы поддержать сборную. И в России ему понравилось. «Это первый матч чемпионата Европы, на который я приехал. Я приезжал в вашу страну три года назад на чемпионат мира. Изменилась ли Россия за три года? Здесь мне хорошо, но, к сожалению, слишком много контроля из-за пандемии коронавируса», — приводит ТАСС слова болельщика.

Маноло 72 года, с 1982 года он болеет за «Валенсию», до 2006 года не пропустил ни одного матча клуба. Игру сборной Испании за границей Маноло впервые посетил в 1979 году. С 1982 по 2010 год он не пропустил не одного матча национальной команды. 3 июля 2010 года он не смог поддержать сборную в первой игре чемпионата мира в ЮАР, так как заболел пневмонией. Всего болельщик посетил 10 чемпионатов мира, в том числе 2018 года, который проходил в России.

Еще раз убеждаемся: эрмитажный кот Ахилл, действительно, главный футбольный предсказатель! Победу сборной Испании над командой Швейцарии в последнем петербургском матче Евро-2020 хвостатый предсказал еще утром, позавтракав из испанской миски. Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.