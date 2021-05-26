Эрмитажный кот Ахилл стал официальным оракулом матчей Евро-2020

«Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием», — заявила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. По ее словам, есть вероятность, что Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей чемпионата, а не только петербургских. Но только с разрешения его врача и семьи.

«Если он будет предсказывать каждый [матч], это, конечно, гигантская нагрузка, и это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями», — добавила Халтунен.

Хозяйка Ахилла, ветеринар Анна Кондратьева, также рассказала о жизни кота в преддверии старта чемпионата. Сейчас у пушистого оракула очень насыщенный график: он участвует в конкурсе — переписи питомцев, живущих в российских музеях и библиотеках, периодически посещает детский и взрослый хосписы и больницы.