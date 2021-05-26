Эрмитажный кот Ахилл стал официальным оракулом матчей Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл, получивший популярность благодаря предсказаниям результатом матчей Кубка конфедераций и Чемпионата мира в 2018 году, стал официальным оракулом матчей Евро-2020. Возможно, он будет предсказывать результаты не только петербургский матчей — если на то дадут согласие его врач и семья.
«Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием», — заявила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. По ее словам, есть вероятность, что Ахилл будет предсказывать результаты всех матчей чемпионата, а не только петербургских. Но только с разрешения его врача и семьи.
«Если он будет предсказывать каждый [матч], это, конечно, гигантская нагрузка, и это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями», — добавила Халтунен.
Хозяйка Ахилла, ветеринар Анна Кондратьева, также рассказала о жизни кота в преддверии старта чемпионата. Сейчас у пушистого оракула очень насыщенный график: он участвует в конкурсе — переписи питомцев, живущих в российских музеях и библиотеках, периодически посещает детский и взрослый хосписы и больницы.
Ахилл получил популярность благодаря предсказаниям результатов матчей в рамках Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.
Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года.
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