Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева — героиня обложки майского номера «Собака.ru»!

Весной 2021-го Елизавета Туктамышева, воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина, поднялась на пик своей карьеры, выиграв золото командного чемпионата мира в Осаке и серебро чемпионата мира в Стокгольме.
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Водолазка Prada, серьги и кольцо TOUS
Но мы-то знаем, что это только плато: впереди Зимние Олимпийские игры. А пока — обложка майского номера «Собака.ru», на которой Елизавета позирует в образе от Prada и украшениях TOUS.
Как это, когда тебе всего 24, а в своем деле ты уже #ФигуристкаБальзаковскогоВозраста? Елизавета Туктамышева отвечает на этот эйджистский вопрос молча — оттачивает четверной тулуп.
Елизавета Туктамышева
в интервью «Собака.ru»
«Все постоянно говорят про возраст, называют это проблемой. Но поймите, все хотят высоких результатов. Что нужно для этого делать? Правильно, ставить сложные четверные прыжки еще в детстве. Если спортсменка уже в 13 лет катается так, что может претендовать на победы в международных турнирах, что, ей надо запретить в них участвовать? Я не думаю, что в будущем появится разделение соревновательных групп по возрасту. Просто тренеры и спортивная медицина будут работать над тем, чтобы девушки сохраняли топовую форму и способности как можно дольше. Я иногда шучу над своей якобы старостью в инстаграме, но это не более, чем юмор».
Фото: Ксения Каргина
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Мария Непряхина
Волосы: Евгения Сомова
Ассистент стилиста: Виктор Кринкин
Свет: Иван Волков, Максим Самсонов, Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Благодарим Дину Серову и администрацию СК «Юбилейный» за помощь в организации и проведении съемки.
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