Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева — героиня обложки майского номера «Собака.ru»!

Но мы-то знаем, что это только плато: впереди Зимние Олимпийские игры. А пока — обложка майского номера «Собака.ru», на которой Елизавета позирует в образе от Prada и украшениях TOUS.

Как это, когда тебе всего 24, а в своем деле ты уже #ФигуристкаБальзаковскогоВозраста? Елизавета Туктамышева отвечает на этот эйджистский вопрос молча — оттачивает четверной тулуп.