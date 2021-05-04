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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева — героиня обложки майского номера «Собака.ru»!

Весной 2021-го Елизавета Туктамышева, воспитанница легендарного тренера Алексея Мишина, поднялась на пик своей карьеры, выиграв золото командного чемпионата мира в Осаке и серебро чемпионата мира в Стокгольме. 

  • Водолазка Prada, серьги и кольцо TOUS

Но мы-то знаем, что это только плато: впереди Зимние Олимпийские игры. А пока — обложка майского номера «Собака.ru», на которой Елизавета позирует в образе от Prada и украшениях TOUS.

Как это, когда тебе всего 24, а в своем деле ты уже #ФигуристкаБальзаковскогоВозраста? Елизавета Туктамышева отвечает на этот эйджистский вопрос молча — оттачивает четверной тулуп.

Елизавета Туктамышева

в интервью «Собака.ru»

«Все постоянно говорят про возраст, называют это проблемой. Но поймите, все хотят высоких результатов. Что нужно для этого делать? Правильно, ставить сложные четверные прыжки еще в детстве. Если спортсменка уже в 13 лет катается так, что может претендовать на победы в международных турнирах, что, ей надо запретить в них участвовать? Я не думаю, что в будущем появится разделение соревновательных групп по возрасту. Просто тренеры и спортивная медицина будут работать над тем, чтобы девушки сохраняли топовую форму и способности как можно дольше. Я иногда шучу над своей якобы старостью в инстаграме, но это не более, чем юмор».

Фото: Ксения Каргина

Директор отдела моды: Ксения Гощицкая

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж: Мария Непряхина

Волосы: Евгения Сомова

Ассистент стилиста: Виктор Кринкин

Свет: Иван Волков, Максим Самсонов, Skypoint

Ретушь: Жанна Галай

Благодарим Дину Серову и администрацию СК «Юбилейный» за помощь в организации и проведении съемки.

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