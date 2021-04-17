Российские фигуристы победили в командном чемпионате мира в Японии — впервые в истории

В субботу на турнире в Осаке выступали фигуристки с произвольной программой. Первое место завоевала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. На втором месте расположилась японка Каори Сакамото — она набрала 150,29 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева замкнула первую тройку лидеров — 146,23 балла.