Российские фигуристы победили в командном чемпионате мира в Японии — впервые в истории

Российские спортсмены выиграли в командном чемпионате по фигурному катанию, который проходил в Японии. Это произошло впервые в истории!
В субботу на турнире в Осаке выступали фигуристки с произвольной программой. Первое место завоевала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. На втором месте расположилась японка Каори Сакамото — она набрала 150,29 балла. Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева замкнула первую тройку лидеров — 146,23 балла.
После выступления Туктамышевой сборная России досрочно победила в турнире. В общей сложности российские фигуристы получили 125 очков, опередив на 15 баллов команду США, которая оказалась на втором месте. Третье место заняли японские спортсмены — 107 очков.
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