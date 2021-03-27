Фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате мира — впервые в истории

Чемпионкой мира стала 16-летняя Анна Щербакова (233,17 балла), на втором месте расположилась 24-летняя Елизавета Туктамышева (220,46 балла) а третье место заняла 16-летняя Александра Трусова 217,20 балла). Для Туктамышевой это уже вторая награда: ранее фигуристка выиграла чемпионат мира 2015 года в Шанхае.

«До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне )! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!», — написала Туктамышева в Instagram.

Добавим, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства награждение проходило под музыку Петра Чайковского, а не национальный гимн.