Олимпиаду в Токио планируют провести без иностранных зрителей

Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники, вопрос проведения Олимпиады в Токио без иностранных зрителей рассматривали на на онлайн-совещании глав Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и администрации Токио. По данным агентства, участники мероприятия сделали упор на эпидемиологической безопасности соревнований.

Олимпийский игры в Токио запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года. Власти Японии рассматривают несколько сценариев проведения спортивного мероприятия — как со зрителями, так и без. Ограничения связаны с пандемией коронавируса, из-за которой Игры ранее отложили на год. Окончательное решение о проведении XXXII летних Олимпийских игр в Токио примут в течение месяца.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Игр в Токио опубликовали инструкцию для персонала и представителей спортивных федераций — в ней описаны санитарные меры, которые будут действовать в условиях пандемии. Организаторы просят посетителей и участников не петь и не скандировать, а выражать свою поддержку аплодисментами. Также МОК советует избегать общественного транспорта и физических контактов. Нарушение правил грозит запретом на посещение Олимпиады.