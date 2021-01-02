С 2021 года в российских школах планируют ввести уроки футбола

В этом году в российских школах будут проводить уроки футбола. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Программу занятий РФС разработал совместно с Министерством просвещения.
Ученики будут играть в футбол вместо третьего урока физкультуры. Мальчиков и девочек научат базовым приемам владения мячом и комбинациям в этом виде спорта, а также «прокачают» навыки взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.
Дети, которые готовы заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе Школьных спортивных клубов. В каждом регионе появится система, объединяющая Школьные спортивные клубы со спортивными школами, куда смогут перейти талантливые дети. Кроме того, будет создана Единая школьная футбольная лига.
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