С 2021 года в российских школах планируют ввести уроки футбола

Ученики будут играть в футбол вместо третьего урока физкультуры. Мальчиков и девочек научат базовым приемам владения мячом и комбинациям в этом виде спорта, а также «прокачают» навыки взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.