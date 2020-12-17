Российских спортсменов на два года лишили права выступать под флагом страны

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию России на четырехлетнюю дисквалификацию 17 декабря. Согласно решению, срок дисквалификации сокращен с четырех до двух лет — запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года. Таким образом, российские спортсмены не смогут принимать участие на Олимпиаде 2020 и 2022 годов, а также Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре под собственным флагом.

Напомним, в декабре Комитет атлетов Всемирного антидопингового агенства большинством призвал запретить российским спортсменом учавствовать в Олимпиаде 2020 и 2022 года даже под нейтральным флагом. Такое решение поддержали 9 из 19 членом комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт. Позже Исполком ВАДА на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира.