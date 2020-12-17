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Российских спортсменов на два года лишили права выступать под флагом страны

Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года лишил российских спортсменов права выступать на на крупных международных соревнованиях под флагом страны.

  • Iurii Osadchi / Shutterstock.com

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию России на четырехлетнюю дисквалификацию 17 декабря. Согласно решению, срок дисквалификации сокращен с четырех до двух лет — запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года. Таким образом, российские спортсмены не смогут принимать участие на Олимпиаде 2020 и 2022 годов, а также Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре под собственным флагом.

Напомним, в декабре Комитет атлетов Всемирного антидопингового агенства большинством призвал запретить российским спортсменом учавствовать в Олимпиаде 2020 и 2022 года даже под нейтральным флагом. Такое решение поддержали 9 из 19 членом комитета, в том числе его председатель Бекки Скотт. Позже Исполком ВАДА на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. 

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