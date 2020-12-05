Местный Роспотребнадзор получил право разрешать доступ зрителей на спортивные матчи

Так, полномочия по проведению матчей с более 50 болельщиками перешли от федерального Роспотребнадзора региональному управлению ведомства по Петербургу. Изменения начали действовать 4 декабря 2020 года. Уточняется, что контролировать выполнение соответствующего постановления будет вице-губернатор Евгений Елин. Все профессиональные спортивные клубы города должны согласовывать проведение матчей с местным Роспотребнадзором.