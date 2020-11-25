Скончался футболист Диего Марадона

Диего Марадона по прозвищу «Золотой мальчик» провел за свою карьеру 91 матч и забил 34 года в составе сборной Аргентины. Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, чемпион мира среди молодежных команд 1979 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Марадона был лучшим футболистом XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов. По версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — третий футболист в XX веке.

По информации газеты Clarín, Диего Марадона скончался из-за остановки сердца. В начале ноября футболист также перенес операцию на головном мозге.