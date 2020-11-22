Петербуржцы Бойкова и Козловский выиграли в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при в Москве

По итогам короткой и произвольной программ они получили 232,56 балла. На втором месте оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80), а третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210, 07). Бойкова и Козловский вместе катаются на протяжении 5 лет. За это время они стали чемпионами Европы, трижды чемпионами России и победителями этапов Гран-при в Канаде и России.