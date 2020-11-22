Петербуржцы Бойкова и Козловский выиграли в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при в Москве

Петербургские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревновании спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам короткой и произвольной программ они получили 232,56 балла. На втором месте оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов (225,80), а третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210, 07). Бойкова и Козловский вместе катаются на протяжении 5 лет. За это время они стали чемпионами Европы, трижды чемпионами России и победителями этапов Гран-при в Канаде и России.
Кроме того, Елизавета Туктамышева выиграла в женском одиночном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. В общей сложности она набрала 223,39 балла и заняла итоговое первое место. Второе место завоевала фигуристка Алена Косторная — на ее счету 220,78 балла. В тройку лидеров также вошла Анастасия Гулякова с результатом 199,03 балла.
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