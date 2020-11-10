«Он прожил достойную и яркую жизнь, был истинно предан любимому делу. Мы всегда будем помнить об это светлом и интеллигентном человеке, настоящем петербуржцем. Приносим искренние соболезнования супруге Игоря Борисовича — Тамаре Николаевне Москвиной, его родным и близким, многочисленным ученикам, коллегам и друзьям», — сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Петербурга.

Игорь Борисович Москвин — советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, знаменосец Олимпийской команды СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр в 1964 году. В прошлом фигурист, выступавший в парном катании и три раза выигрывавший чемпионат СССР — в 1952, 1953 и 1953 годах, Москвин был первым советским фигуристом, который принял участие в международных соревнованиях по фигурному катанию.

Игорь Москвин воспитал таких спортсменов, как Тамара Москвина — пятикратная чемпионка СССР и тренер, Игорь Бобрин — чемпион Европы 1981 года, Юрий Овчинников — чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы 1975 года, Владимир Котин — четырехкратный серебряный призер чемпионатов Европы и многих других. Был личным тренером первых отечественных Олимпийских чемпионов в парном фигурном катании — Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Игоря Борисовича Москвина.