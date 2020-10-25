Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Вскоре после этого Хабиб заявил о том, что это был его последний бой в ММА.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Гейджи
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@khabib_nurmagomedov
Как рассказал Хабиб, после смерти отца он пообещал своей матери завершить карьеру. «Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать», — сообщил он журналистам.
Нурмагомедов - о своем уходе из спорта: Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать pic.twitter.com/zRhg4Hew2S— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 24, 2020
Хабиб ушел из ММА непобежденным: всего он провел 29 боев и за это время у него не было ни одного поражения.
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