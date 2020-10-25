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Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Гейджи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Вскоре после этого Хабиб заявил о том, что это был его последний бой в ММА. 

  • @khabib_nurmagomedov

     

Как рассказал Хабиб, после смерти отца он пообещал своей матери завершить карьеру. «Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать», —  сообщил он журналистам.

Хабиб ушел из ММА непобежденным: всего он провел 29 боев и за это время у него не было ни одного поражения.

Сабина Алиева,
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