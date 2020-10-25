Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над американцем Гейджи

Как рассказал Хабиб, после смерти отца он пообещал своей матери завершить карьеру. «Это был мой последний бой. Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал и я должен этому следовать», — сообщил он журналистам.