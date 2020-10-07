Girl power! В Петербурге открывается первая женская футбольная школа и академия для девочек

GirlPower, основанный в феврале 2015 года и ставший первым в России женским футбольным клубом, ведет набор в две возрастные группы — для девочек от 5 до 10 лет и девушек и 18 и старше. Тренировки будут проходить в крытом манеже с душевыми и кафе на улице Шкапина неподалеку от станций метро «Балтийская» и «Нарвская».

Первые открытые тренировки пройдут уже в эти выходные. В субботу, 10 октября пройдет бесплатная тренировка для девочек от 5 до 10 лет, в воскресенье будет тренироваться взрослая группа. Регулярные тренировки начнутся с понедельника, 12 октября — 3 дня в неделю у девочек и 2 дня у взрослых.

Попробовать себя в футболе могут как девушки совсем без спортивного опыта, так и с неплохой футбольной подготовкой. «Это не франшиза, а полноценный GirlPower, такой же, как в Москве. Мы будем регулярно ездить друг к другу в гости на турниры и встречаться на сборах», — рассказали «Собака.ru» в GirlPower.

Зарегистрироваться на пробную тренировку можно здесь.