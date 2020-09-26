Сегодня, 26 сентября, стало известно о переносе фестиваля болельщиков «Зенита» в честь 40-летия движения на октябрь. Предварительно, праздник состоится 4 октября на стадионе «Петровский», говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.
«Зенит» перенес празднование 40-летия фанатского движения на октябрь
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Фото: Shutterstock
В настоящий момент «Зенит», администрация города, правоохранительные органы и фанатский актив обсуждают возможный формат и даты проведения мероприятия. «Ориентировочная дата проведения фестиваля — 4 октября 2020 года, место проведения — старый добрый стадион "Петровский"», — уточняет пресс-служба.
Изначально праздник должны были провести в эту субботу, 26 сентября, однако его отменили. Группа болельщиков «Ландскрона» считает, что это связано с давлением силовиков, которые запретили шествие, использование пиротехники и продажу слабоалкогольных напитков.
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