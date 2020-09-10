Игроки клуба «Нарвская застава» вошли в сборную России по регби-7

президент клуба «Нарвская Застава», генеральный директор BIOCAD

Мы готовимся к тому, чтобы победить в этом году в Лиге ставок Чемпионата России. Конечно, Регби-7 — непредсказуемый вид спорта, один отскок мяча может изменить ситуацию на поле самым кардинальным образом, но мы верим в свой успех. «Нарвская Застава» вышла из карантина в хорошем состоянии, ребята каждый день тренировались и сохранили свою прекрасную форму. Немного не хватает игровой практики, но спортсмены полны азарта и готовы бороться за свою победу в Чемпионате.