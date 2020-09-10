Накануне старта нового сезона Лиги ставок Чемпионата России по регби-7 команда ZASTAVA, входящая в клуб «Нарвская застава», которую патронирует биотехнологическая компания BIOCAD, объявила о своих планах и презентовала новую игровую форму. В ходе пресс-брифинга состоявшегося 1 сентября в Dom Boutique Hotel главный тренер команды объявил о том, что к 1 сентября из сборной России пришло приглашение сразу троим игрокам клуба: Павлу Голику, Ивану Овчинникову и Самиру Хеирхабарову. В конце месяца ребята поедут на тренировочные сборы в Сочи, которые будут проходить со 2 по 14 октября. Всего в составе сборной 9 спортсменов из клуба «Нарвская застава».
Игроки клуба «Нарвская застава» вошли в сборную России по регби-7
Дмитрий Морозов
президент клуба «Нарвская Застава», генеральный директор BIOCAD
Мы готовимся к тому, чтобы победить в этом году в Лиге ставок Чемпионата России. Конечно, Регби-7 — непредсказуемый вид спорта, один отскок мяча может изменить ситуацию на поле самым кардинальным образом, но мы верим в свой успех. «Нарвская Застава» вышла из карантина в хорошем состоянии, ребята каждый день тренировались и сохранили свою прекрасную форму. Немного не хватает игровой практики, но спортсмены полны азарта и готовы бороться за свою победу в Чемпионате.
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