Триатлон Ironman впервые проведут в России. Соревнования состоятся в Петербурге летом 2021 года

Плавательный этап гонки будет проводиться на Гребном канале. На протяжении всего этапа болельщики смогут наблюдать за спортсменами с расстояния всего 25 метров. Спортсменам необходимо будет преодолеть один круг общей протяженностью 1 900 метров (1,2 мили).

Велоэтап начнется с подъема по Яхтенному мосту и уйдет далее в сторону Лахтинского разлива. Наиболее живописная часть велоэтапа пройдет по защитной дамбе Петербурга, где спортсмены смогут увидеть множество морских фортификационных сооружений, заложенных еще Петром I. Самой дальней частью велоэтапа станет город-крепость Кронштадт. Велоэтап протяженностью 90 километров (56 миль) будет состоять из трех участков: до защитной дамбы — 17 километров, 2 круга по дамбе — 28 километров, возвращение в город — 17 километров.

Беговой этап будет проходить по паркам Крестовского и Елагина островов по дорожкам с грунтовым покрытием, где даже в жаркую погоду в тени деревьев спортсменам будет комфортно завершать гонку. Беговой этап протяженностью 21,1 километра (13,1 миль) будет состоять из 3 километров участка по Крестовскому острову, 3 кругов вокруг Елагина острова и 3 километров возвращения к зоне финиша у стадиона «Газпром Арена».

Триатлон Ironman, впервые проведенный по инициативе энтузиастов в 1978 году на гавайском острове Оаху, считается одним из наиболее сложных соревнований в мире — они выявляют наиболее выносливых спортсменов. Зарегистрироваться, чтобы принять участие в Ironman-2021, можно по ссылке.

Напомним, триатлон Ironman должен был впервые состояться в России в июле 2020 года. Как отмечали в Смольном, решение провести триатлон в Петербурге «являлось еще одним знаком признания нашего города как крупнейшего международного спортивного центр». Однако Ironman был отменен из-за коронавируса.