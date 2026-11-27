12 декабря состоится зимняя версия музыкального фестиваля «Планета К-30». На трех сценах флагманской площадки проекта и его организаторов (лейбла Roots United) — в клубе «К-30» — прозвучат подпольный рэп, электроника и инди. Среди хедлайнеров — детройтский музыкант DJ Assault, рэпер Слава КПСС и его альтер эго Воровская Лапа, DJ Stonik1917, барабанщик группы «Труд» и диджей Ильдар Иксанов.

Следуя названию «Планета», пространство клуба поделят на зоны с разными климатическими поясами: от горячего детройтского электро до ледяного дарквейва. Помимо Славы КПСС и DJ Stonik1917, на главной сцене выступят уральско-петербургская исполнительница олдскул-рэпа Размаха, проект из интернет-андеграунда (и автор фитов с группой Паши Техника Kunteynir!) Слушай Экзорцист, а также певица Sabu — это ее вокал звучит в треке «агентство насилия» со Славой Марлоу (он же gotlibgotlibgotlib).

DJ Assault выйдет на вторую сцену. Там же сыграет на барабанах тайко японский музыкант Hajime Kojiro. С ними площадку разделят петербургский продюсер Nocow, диджей Rwanda, селекторы Séxstasy, Unit Boy и Yablochko Zelenoe.

Третью сцену превратят в диджейский танцпол с интеллектуальным хаусом и ноу-вейвом иранский селектор Reza, Ильдар Иксанов, автор дарк-диско-сетов Dead Moon и ижевский продюсер Денис Костицын. Закроет список El — Артем Крючков, сооснователь Roots United и один из организаторов «Планеты К-30».

Фестиваль стартует 12 декабря в 21:00 на Красного Текстильщика 10-12АШ. Билеты в продаже.

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