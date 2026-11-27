О чем этот альбом? Какие в нем настроения? С какими чувствами вы его отпускаете?

Димка Батарин: Альбом об осознанном одиночестве. О вопросах, которые из года в года висят крепким узелком на душе. В процессе релиза эти узелки начинают распутываться и становится ощутимо легче. У альбома светлое меланхоличное настроение. Это теплая грусть и тоска, когда ты понимаешь, что все уладиться, все рваные уголки быта и жизни сошьются и останутся лишь небольшим шрамом из прошлого. Отпускаю с ощущением легкости и мыслью о том, что это один из самых красивых и собранных релизов коллектива за всю его историю. Я горжусь этой работой.

Андрэ Маноли: Мне кажется, это довольно грустный альбом, как и многое из творчества Tapenight, но грусть эта светлая и добрая! Альбом о поиске себя в этом мире, о взгляде на себя назад во времени. И, конечно, о любви и попытках понять, что же это такое. Отпускаю альбом с легким чувством, почему-то очень спокойно. Как будто он уже такой взрослый и самостоятельный, что нужно просто разрешить ему плавать самостоятельно.