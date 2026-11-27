Над своим четвертым лонгплеем Димка Батарин и Андрэ Маноли работали около года и отталкивались от вопроса, вынесенного в заголовок — по признанию музыкантов, он давно сопровождает группу и ее дальнейшее развитие. Пока «сценарий будущего проекта» остается открытым, Собака.ru представляет премьеру и дает слово участникам Tapenight — получили список песен, которые нельзя пропустить на альбоме, и один саундтрек для идеальной прогулки по зимнему Петербургу (а зима уже очень близко!).
О чем этот альбом? Какие в нем настроения? С какими чувствами вы его отпускаете?
Димка Батарин: Альбом об осознанном одиночестве. О вопросах, которые из года в года висят крепким узелком на душе. В процессе релиза эти узелки начинают распутываться и становится ощутимо легче. У альбома светлое меланхоличное настроение. Это теплая грусть и тоска, когда ты понимаешь, что все уладиться, все рваные уголки быта и жизни сошьются и останутся лишь небольшим шрамом из прошлого. Отпускаю с ощущением легкости и мыслью о том, что это один из самых красивых и собранных релизов коллектива за всю его историю. Я горжусь этой работой.
Андрэ Маноли: Мне кажется, это довольно грустный альбом, как и многое из творчества Tapenight, но грусть эта светлая и добрая! Альбом о поиске себя в этом мире, о взгляде на себя назад во времени. И, конечно, о любви и попытках понять, что же это такое. Отпускаю альбом с легким чувством, почему-то очень спокойно. Как будто он уже такой взрослый и самостоятельный, что нужно просто разрешить ему плавать самостоятельно.
Главное внутреннее открытие, которое случилось с вами за время работы над релизом?
Димка Батарин: Что очень важно менять место и обстановку, в которой ты создаешь музыку. К примеру, этот альбом практически целиком написан и спродюссирован в загородном доме родителей в Тверской области, где в радиусе десяти километров живет человек пять и пара коз.
Андрэ Маноли: Мы работали над альбомом очень долго, плавно, поэтапно. Не пытались форсировать, в отличие от других релизов. Музыка должна была настояться — понимание этого и стало чем-то новым.
Ваши любимые песни с альбома? Под что погрустить, под что потанцевать? Трек для прогулки по зимнему Петербургу? А что точно завирусится в соцсетях?
Димка Батарин: Мои фавориты — «Опустевший город» и «Слеза копейка». Есть ощущение, что именно эти песни уйдут в народ, потому что наиболее ярко обрисовывают силуэт релиза. Погрустить по сути можно под все треки, потанцевать скорее под «Все что случится не с нами» и тот же «Опустевший город». И под последний обязательно гулять!
Андрэ Маноли: Согласен с Димкой, погрустить в равной мере можно под весь альбом. Потанцевать можно под «Все что случится не с нами», а под трек «Зеркало» даже попрыгать. Что до «Опустевшего города», на мой взгляд, это идеальный петербургский трек, он очень хорош. А еще мне особенно нравится песня «Стихия».
И главное: что дальше — после альбома «А что дальше?». Можно без философии (но и от нее не откажусь!): например, где слушать вас вживую в ближайшее время?
Димка Батарин: Дальше будет несколько презентаций альбома в 2027 году и встреча с нашим комьюнити на этих мероприятиях, чтобы как следует отметить выход релиза. А пока хочется взять небольшое затишье.
Андрэ Маноли: Мне кажется, это риторический вопрос, который должен повиснуть в воздухе. А вообще, хотелось бы немного переосмыслить проект и идти дальше.
Все изображения предоставлены Собака.ru артистами. Автор фото: Анна Семенова
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