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Объявлены номинанты «Грэмми» — 2027. В списке: Канье Уэст, Мадонна, Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Бруно Марс и Tame Impala

69-я церемония вручения состоится 7 февраля.

Walter Cicchetti / Shutterstock.com

Стали известны претенденты на премию «Грэмми» 2027 года. Среди претендентов на «Песню года»: «Berghain» Бьорк и Rosalía, «The Cure» Оливии Родриго, «Hate That I Made You Love Me» Арианы Гранде, «I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)» Тейлор Свифт, «Man I Need» Оливии Дин, «Risk It All» Бруно Марса и Raye — «Where Is My Husband!».

В номинации «Альбом года» соревнуются Бруно Марс, Raye, Оливия Родриго, Тейлор Свифт, Rosalía, Фиби Бриджерс, Оливия Дин и Элла Лэнгли. В номинацию «Рэп-альбом года» попали среди прочих «Bully – Deluxe» Канье Уэста, «Am I the Drama?» Cardi B и «Dillagence II» Busta Rhymes с J Dilla.

На «Лучшее совместное поп-исполнение» номинированы «Runway» Леди Гаги и Doechii, «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер, «Click Clack Symphony» Raye и Ханса Циммера, «The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер, «Dracula» Tame Impala и Jennie. На награды претендуют саундтреки «Одиссеи», «Бухты вдов», «Проекта „Конец света“», «Битвы за битвой», «Мандалорца и Грогу», «Дьявол носит Prada 2», «Грозового перевала», 5 сезона «Очень странных дел» и второй части «Злой».

69-я церемония вручения наград пройдет 7 февраля в в Лос-Анджелесе.

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