Сочинение Алексея Ретинского с Венецианской биеннале исполнит в Центре Курехина ансамбль «Толока»

14 ноября в ЦСИ имени Сергея Курехина состоится музыкальный фестиваль «Этномеханика». Хедлайнерами события станут участники перформанса в российском павильоне Венецианской биеннале этого года — артисты фольклорного ансамбля «Толока». Музыканты и вокалисты впервые в России исполнят сочинение Алексея Ретинского «Вдох-выдох», прозвучавшее в Венеции.

Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале современного искусства открыли 5 мая 2026-го. В этом году российская делегация представила трехдневный музыкально-поэтический фестиваль «Дерево укоренено в небе» — его можно было увидеть вживую лишь в дни превью. После открытия биеннале для широкой публики транслировали его документацию.

Следуя теме биеннале «В минорных тонах», представители российского павильона пробовали переосмыслить музыкальную бинарность «минор — мажор». В таком контексте петербургский ансамбль «Толока» провел арт-ритуал. Сидя в кругу спиной к зрителям, участники сыграли музыку, написанную резидентом Дома Радио, композитором Алексеем Ретинским.