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Сочинение Алексея Ретинского с Венецианской биеннале исполнит в Центре Курехина ансамбль «Толока»

Премьера произведения «Вдох-выдох» состоится на фестивале «Этномеханика» 14 ноября.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой группы "Толока"

14 ноября в ЦСИ имени Сергея Курехина состоится музыкальный фестиваль «Этномеханика». Хедлайнерами события станут участники перформанса в российском павильоне Венецианской биеннале этого года — артисты фольклорного ансамбля «Толока». Музыканты и вокалисты впервые в России исполнят сочинение Алексея Ретинского «Вдох-выдох», прозвучавшее в Венеции.

Российский павильон на 61-й Венецианской биеннале современного искусства открыли 5 мая 2026-го. В этом году российская делегация представила трехдневный музыкально-поэтический фестиваль «Дерево укоренено в небе» — его можно было увидеть вживую лишь в дни превью. После открытия биеннале для широкой публики транслировали его документацию.

Следуя теме биеннале «В минорных тонах», представители российского павильона пробовали переосмыслить музыкальную бинарность «минор — мажор». В таком контексте петербургский ансамбль «Толока» провел арт-ритуал. Сидя в кругу спиной к зрителям, участники сыграли музыку, написанную резидентом Дома Радио, композитором Алексеем Ретинским.

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Фестиваль народной музыки «Этномеханика», на котором состоится российская премьера сочинения Ретинского, проходил в Центре Курехина с 2008 по 2018 год. В этом году событие возвращается и впервые пройдет в новом здании центра. Помимо «Толоки», выступит московская неофолк-группа Hodíla ízba, адыгейский ансамбль «Ащэмэз», петербургская фолк-группа POLE и московская мультимедиа-группировка Bad Zu.

«Этномеханика» стартует 14 ноября в 19:00 на Среднем проспекте В. О., 93. Билеты в продаже.

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