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Музыка

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Антону Лиссову предстоит пройти лучевую терапию

Концерты Jane Air переносятся на весну 2027 года.

«Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия. Так как лечение немножечко не совместимо с концертами, мы переносим все, что было запланировано, на весну 2027 года. Все билеты останутся действительными, надеемся на вашу поддержку и понимание», — сообщил фронтмен группы.

Финальные концерты перед переносом пройдут 30 октября в московском клубе Base и 1 ноября — в петербургском.

Редакция Собака.ru желает Антону скорейшего выздоровления!

Люди:
Антон Лиссов

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