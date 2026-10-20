Антону Лиссову предстоит пройти лучевую терапию

«Летом мне на горле делали операцию. Та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия. Так как лечение немножечко не совместимо с концертами, мы переносим все, что было запланировано, на весну 2027 года. Все билеты останутся действительными, надеемся на вашу поддержку и понимание», — сообщил фронтмен группы.

Финальные концерты перед переносом пройдут 30 октября в московском клубе Base и 1 ноября — в петербургском.

Редакция Собака.ru желает Антону скорейшего выздоровления!