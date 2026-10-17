Умер худрук Эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев

Коллеги Медведева отмечают, что он сохранил и развил традиции Ленинградского концертного оркестра, а также сделал Эстрадно-симфонический оркестр Петербурга одним из ведущих эстрадных коллективов страны.

«Для нас он был больше, чем руководитель: видел талант каждого музыканта, чувствовал каждую ноту и умел одним жестом объяснить то, на что другим не хватило бы слов. Талантливым, глубоким и скромным человеком — таким мы его запомним», — заявляют в в Эстрадно-симфоническом оркестре Петербурга.

Медведев был учеником советского дирижера Анатолия Бадхена. Он писал музыку для телевизионных программ, пьес и документальных фильмов. В 1980-е популярность обрели такие его произведения, как «Портрет Челентано», «Чужая жена», «Обманщица» и «Аттракцион». Композитор сотрудничал с Игорем Крутым, Ларисой Долиной, Тамарой Гвердцители, Валерием Меладзе, Диной Гариповой и другими артистами.

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