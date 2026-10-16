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Башкирская группа Ay Yola попала в первый раунд голосования «Грэмми»

Авторы хита «Homay» могут побороться за включение в две номинации.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ON Лейбла. Автор фото: Баир Мансорунов

Группа Ay Yola — это солистка солистки Адель Шайхитдинова, ее отец Руслан Север и Ринат Рамазанов. Весной 2025-го о них узнал весь мир благодаря треку «Homay», а осенью того же группа выпустила альбом «Ural Batyr». Именно он включен в бюллетень первого раунда голосования премии «Грэмми» как «Лучший альбом глобальной музыки». Также в бюллетене значится сингл «Aihylyu» — как «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

В этот же день группа выпустила новую песню «Adel» на стихотворение Александра Пушкина «Адели». Родителей солистки группы, Адель, зовут Руслан и Людмила, как героев знаменитой поэмы классика, а их свадьба состоялась в 200-летие со дня его рождения.

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